Шварц доволен качеством игры "Динамо" в матче с "Локомотивом"

"Динамо" и "Локомотив" сыграли вничью в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (1:1).

"Сегодня я очень доволен тем качеством игры, которое показало наша команда, мы очень хорошо, агрессивно, дисциплинированно оборонялись. Моментально быстро вступали в отбор при потере мяча. Мы не дали проявить лучшие качества "Локомотива": опасные контратаки, постоянно пресекали на корню, создали достаточно много моментов, но, к сожалению, не удалось забить больше одного мяча" - сказал Шварц.

"Качеством игры доволен, результатом на табло не очень. В общем и целом горд своей командой и качеством игры, которое она сегодня показала. Считаю, что Диего [Лаксальт] провел очень качественную игру сегодня. Безупречно играл в обороне, создавала достаточно хорошие моменты, помогал в атаке", - добавил специалист.

В следующем туре "Динамо" сыграет дома с "Нижним Новгородом", точная дата матча не определена.