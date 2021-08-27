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Футбол в России

Шварц доволен качеством игры "Динамо" в матче с "Локомотивом"

Главный тренер "Динамо" отметил, что футболисты бело-голубых не дали проявить лучшие качества сопернику

ТАСС, 27 августа. Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц доволен качеством игры футболистов в матче против столичного "Локомотива". Комментарий Шварца приводит газета "Спорт-Экспресс".

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"Сегодня я очень доволен тем качеством игры, которое показало наша команда, мы очень хорошо, агрессивно, дисциплинированно оборонялись. Моментально быстро вступали в отбор при потере мяча. Мы не дали проявить лучшие качества "Локомотива": опасные контратаки, постоянно пресекали на корню, создали достаточно много моментов, но, к сожалению, не удалось забить больше одного мяча" - сказал Шварц.

"Качеством игры доволен, результатом на табло не очень. В общем и целом горд своей командой и качеством игры, которое она сегодня показала. Считаю, что Диего [Лаксальт] провел очень качественную игру сегодня. Безупречно играл в обороне, создавала достаточно хорошие моменты, помогал в атаке", - добавил специалист.

В следующем туре "Динамо" сыграет дома с "Нижним Новгородом", точная дата матча не определена.

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