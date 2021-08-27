Рыбус заявил, что "Локомотив" будет бороться за выход из группы Лиги Европы

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" будет биться за выход из группы Лиги Европы. Об этом журналистам заявил защитник железнодорожников Мацей Рыбус.

В пятницу "Локомотив" на выезде сыграл вничью с московским "Динамо" со счетом 1:1 в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Жеребьевка группового этапа Лиги Европы прошла в пятницу в Стамбуле. "Локомотив" встретится с итальянским "Лацио", французским "Марселем" и турецким "Галатасараем".

"Много проблем в опорной зоне? Да, так пропустили в первом тайме гол, чуть не успели накрыть Себастьяна Шиманьского. У него хорошая техника. Жаль, что не удержали сегодня победу", - сказал Рыбус.

"Группа интересная, почти как в Лиге чемпионов. Будем биться и стараться выходить из группы", - добавил игрок.

"Локомотив" с 12 очками занимает четвертое место в таблице РПЛ. В следующем матче "Локомотив" дома сыграет с самарскими "Крыльями Советов". Матчи пройдут после перерыва на игры сборных.