"Краснодар" победил "Рубин" в матче чемпионата России по футболу

КРАСНОДАР, 27 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 2:0 обыграл казанский "Рубин" в рамках шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча проходила в Краснодаре.

Голы забили Алексей Ионов (12-я минута) и Джон Кордоба (35).

Кордоба забил пятый гол в чемпионате и вышел на вторую строчку в списке бомбардиров РПЛ, он перешел в команду из берлинской "Герты" в июле.

"Рубин" продолжил неудачную серию гостевых игр с "Краснодаром" (десять поражений и одна ничья) и не выигрывает три матча в чемпионате кряду, в двух предыдущих турах подопечные Леонида Слуцкого сыграли вничью с подмосковными "Химками" и самарскими "Крыльями Советов", оба матча завершились со счетом 1:1.

"Краснодар" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 9 очков, "Рубин" расположился на пятом месте с 11 очками в активе. В следующем туре краснодарцы в гостях встретятся с "Ростовом", "Рубин" примет екатеринбургский "Урал", оба матча состоятся после паузы на игры сборных.