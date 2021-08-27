"Краснодар" победил "Рубин" в матче чемпионата России по футболу

КРАСНОДАР, 27 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 2:0 обыграл казанский "Рубин" в рамках шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча проходила в Краснодаре.
Голы забили Алексей Ионов (12-я минута) и Джон Кордоба (35).
Кордоба забил пятый гол в чемпионате и вышел на вторую строчку в списке бомбардиров РПЛ, он перешел в команду из берлинской "Герты" в июле.
"Рубин" продолжил неудачную серию гостевых игр с "Краснодаром" (десять поражений и одна ничья) и не выигрывает три матча в чемпионате кряду, в двух предыдущих турах подопечные Леонида Слуцкого сыграли вничью с подмосковными "Химками" и самарскими "Крыльями Советов", оба матча завершились со счетом 1:1.
"Краснодар" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 9 очков, "Рубин" расположился на пятом месте с 11 очками в активе. В следующем туре краснодарцы в гостях встретятся с "Ростовом", "Рубин" примет екатеринбургский "Урал", оба матча состоятся после паузы на игры сборных.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|13-7
|14
|2
|Динамо
|6
|4
|1
|1
|10-6
|13
|3
|Сочи
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|4
|Локомотив
|6
|3
|3
|0
|10-6
|12
|5
|Рубин
|6
|3
|2
|1
|8-5
|11
|6
|ЦСКА
|6
|3
|0
|3
|8-6
|9
|7
|Краснодар
|6
|3
|0
|3
|11-8
|9
|8
|Ахмат
|6
|3
|0
|3
|8-9
|9
|9
|Нижний Новгород
|6
|2
|2
|2
|7-7
|8
|10
|Спартак
|6
|2
|1
|3
|5-6
|7
|11
|Крылья Советов
|6
|2
|1
|3
|6-7
|7
|12
|Химки
|6
|1
|3
|2
|5-9
|6
|13
|Уфа
|6
|1
|2
|3
|7-9
|5
|14
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-12
|5
|15
|Арсенал
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|16
|Урал
|6
|0
|2
|4
|2-9
|2