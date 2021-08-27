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Футбол в России

"Краснодар" победил "Рубин" в матче чемпионата России по футболу

Краснодар победил дома со счетом 2:0, Джон Кордоба забил и сделал голевой пас
Алексей Ионов Егор Алеев/ТАСС
Описание
Алексей Ионов
© Егор Алеев/ТАСС

КРАСНОДАР, 27 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 2:0 обыграл казанский "Рубин" в рамках шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча проходила в Краснодаре.

Голы забили Алексей Ионов (12-я минута) и Джон Кордоба (35).

Кордоба забил пятый гол в чемпионате и вышел на вторую строчку в списке бомбардиров РПЛ, он перешел в команду из берлинской "Герты" в июле.

"Рубин" продолжил неудачную серию гостевых игр с "Краснодаром" (десять поражений и одна ничья) и не выигрывает три матча в чемпионате кряду, в двух предыдущих турах подопечные Леонида Слуцкого сыграли вничью с подмосковными "Химками" и самарскими "Крыльями Советов", оба матча завершились со счетом 1:1.

"Краснодар" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 9 очков, "Рубин" расположился на пятом месте с 11 очками в активе. В следующем туре краснодарцы в гостях встретятся с "Ростовом", "Рубин" примет екатеринбургский "Урал", оба матча состоятся после паузы на игры сборных.

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит642013-714
2Динамо641110-613
3Сочи64029-412
4Локомотив633010-612
5Рубин63218-511
6ЦСКА63038-69
7Краснодар630311-89
8Ахмат63038-99
9Нижний Новгород62227-78
10Спартак62135-67
11Крылья Советов62136-77
12Химки61325-96
13Уфа61237-95
14Ростов61237-125
15Арсенал61147-134
16Урал60242-92

 

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