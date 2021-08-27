"Зенит" начнет групповой этап Лиги чемпионов матчем с "Челси" в гостях 14 сентября

ТАСС, 27 августа. Петербургский "Зенит" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов 14 сентября на выезде сыграет с лондонским "Челси". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Во втором туре подопечные Сергея Семака 29 сентября примут шведский "Мальмё", в третьем - 20 октября дома сыграют с итальянским "Ювентусом". Четвертый тур петербургский клуб проведет на выезде против "Ювентуса" 2 ноября, пятый - в Швеции против "Мальмё" 23 ноября, в заключительной игре группового этапа "Зенит" примет "Челси" 8 декабря.

"Челси" является действующим чемпионом турнира, в финале прошлого сезона лондонский клуб обыграл английский "Манчестер Сити" со счетом 1:0. "Челси" является двукратным победителем турнира, в первый раз клуб завоевал трофей в 2012 году.

"Ювентус" в минувшем сезоне занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, клуб из Турина является двукратным победителем Лиги чемпионов (1985, 1996), семь раз он проигрывал в финале турнира.

"Мальмё" является действующим чемпионом Швеции. В 1979 году клуб проиграл в финале Кубка европейских чемпионов (ныне - Лига чемпионов) английскому клубу "Ноттингем Форест".

На групповом этапе 32 команды распределены на восемь квартетов, в 1/8 финала выйдут лучшие две команды. Клубы, занявшие третьи места, сыграют в 1/16 финала Лиги Европы. Финал турнира пройдет 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.