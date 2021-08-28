В четвертый день Паралимпиады разыграют 56 комплектов наград

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Соревнования по бочча, конному спорту, голболу, гребле, волейболу сидя, баскетболу на колясках, регби на колясках и теннису на колясках пройдут в четвертый день Паралимпийских игр в Токио. Медали разыграют в настольном теннисе, паратриатлоне, пауэрлифтинге, фехтовании на колясках, плавании, дзюдо, легкой атлетике, стрельбе из лука и велотреке.

Наибольшее число наград в субботу будет разыграно в легкой атлетике - 16. Команду Паралимпийского комитета России (ПКР) представят Александр Костин (бег на дистанции 5 000 м), Александр Яремчук (бег на 1 500 м), Маргарита Гончарова (бег на 100 м), Анна Кулинич-Сорокина (метание копья), Хетаг Хинчагов (бег на 100 м), Алексей Чуркин, Ирина Вертинская (оба - толкание ядра), Елена Иванова (бег на 200 м).

Вторым по количеству медальных соревнований станет плавание, где разыграют 14 комплектов наград. Повторить свой успех могут паралимпийские чемпионы Токио Анастасия Гонтарь и Роман Жданов, а также призеры нынешней Паралимпиады Артем Исаев, Дмитрий Бартасинский и Андрей Граничка. За медали также поборются Дмитрий Григорьев, Наталья Буткова, Максим Емельянов, Елизавета Сидоренко, Андрей Лучкин, Виктория Ищиулова, Мария Павлова, София Поликарпова, Анастасия Шевченко.

Первые чемпионы Паралимпиады определятся в соревнованиях по стрельбе из лука, настольному теннису и паратриатлону. В дзюдо разыграют награды в весовых категориях до 73 кг и до 81 кг у мужчин, а также до 57 кг и до 63 кг у женщин. В пауэрлифтинге определятся победители и призеры в весовых категориях до 72 кг и до 80 кг у мужчин, до 61 кг и до 67 кг у женщин. На велотреке разыграют медали в командном спринте, пасьюте у женщин и гонке на время у мужчин.

В фехтовании на колясках разыграют четыре комплекта медалей - в рапире у женщин и мужчин в двух категориях.

С Надеждой

В субботу за медали Паралимпийских игр поборется Надежда Пушпашева - самая возрастная спортсменка команды ПКР. Она начнет выступление с полуфинала соревнований по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 61-летняя спортсменка является серебряным призером чемпионата мира и трехкратным победителем чемпионатов Европы.

Пушпашева начала заниматься спортом (легкой атлетикой) в Воткинске в 1972 году. Пробовала свои силы в лыжных гонках, волейболе, баскетболе, плавании, но остановилась на настольном теннисе - самом доступном виде спорта на тот момент. Пушпашева участвовала в Паралимпийских играх в Пекине и Лондоне, причем в Китае россиянка заняла пятое место, а в Британии - четвертое. Она отобралась для участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, но российские атлеты пропустили Игры 2016 года.

В 2020 году Пушпашева получила звание заслуженного мастера спорта. Девиз этой невероятной спортсменки - "Упорствуйте!"

Паралимпийские игры завершатся 5 сентября. В медальном зачете команда ПКР занимает третье место (девять золотых, семь серебряных, десять бронзовых наград). Лидирует сборная Китая (19-10-14), вторыми идут представители Великобритании (9-10-9).