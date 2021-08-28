Сборная Норвегии победила словенцев в матче олимпийской квалификации по хоккею

ТАСС, 28 августа. Сборная Норвегии со счетом 7:4 обыграла команду Словении в матче второго тура квалификации олимпийского хоккейного турнира. Соревнования проходят в Норвегии.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мартин Рёймарк (7-я минута), Кристиан Косастул (7, 56), Кен Андре Олимб (10), Матс Цукарелло (25), Матиас Олимб (39), Матс Россели Олсен (39). У проигравших отличились Блаж Грегорц (13), Роберт Саболич (14, 44) и Кристьян Чепон (44).

Матчи квалификации должны были пройти с 27 по 30 августа 2020 года, однако в связи с эпидемиологической ситуацией были перенесены на август 2021 года. В отборочном турнире выступают 12 команд, которые разделены на три группы. Турнир завершится 29 августа, в течение трех дней каждая команда сыграет по три матча. Сборные, занявшие первые места в группах, получат путевки на Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Сборные Норвегии и Словении выступают в группе F. Норвежцы набрали 6 очков и занимают второе место в турнирной таблице. В заключительном туре 29 августа команда Норвегии сыграет со сборной Дании, которая также имеет в активе шесть очков. Команды Словении и Южной Кореи потеряли шансы квалифицироваться на Олимпиаду.

В матче группы D сборная Словакии обыграла команду Польши со счетом 5:1. в решающем матче словацкие хоккеисты сыграют с белорусами. Белорусским хоккеистам для выхода на Олимпиаду необходимо побеждать в основное время.

На Олимпиаду уже квалифицировалось девять команд. Восемь из них получили право принять участие в турнире в соответствии с рейтингом Международной федерации хоккея (IIHF) - это команды Канады, Финляндии, России, США, Швеции, Германии, Чехии и Швейцарии. Сборная Китая выступит на Олимпийских играх как команда-хозяйка. Всего на Олимпиаде сыграют 12 команд, которые также будут разбиты на три группы. Россияне выступят в группе B вместе с чехами и швейцарцами, к ним присоединится победитель квалификационной группы D. Победители групп E и F сыграют в группе C с финнами и шведами. В группу A вошли канадцы, американцы, немцы и китайцы.