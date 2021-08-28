Россияне в субботу сыграют со швейцарцами в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу в субботу проведет полуфинальный матч домашнего чемпионата мира против команды Швейцарии, встреча начнется в 18:00 мск. В составе российской команды из-за удалений в четвертьфинале не сыграют Алексей Макаров и Федор Земсков, также игру пропустит Артур Папоротный, который получил две желтые карточки на турнире.

Игры турнира проходят в Москве на Фестивальной площади СК "Лужники", арена вмещает 5 тыс. зрителей, матчи чемпионата мира могут посетить 50% болельщиков от общей вместимости арены. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российским футболистам запрещено демонстрировать государственные символы на мировом первенстве. На форме игроков отсутствует герб страны, а государственный гимн заменяет фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Сборная России в четвертьфинале обыграла испанцев со счетом 4:2, до этого россияне заняли первое место в группе А. Команда Михаила Лихачева в дополнительное время обыграли американцев (5:4), победила в серии пенальти парагвайцев (4:4, 5:4) и в основное время оказалась сильнее японцев (7:1). Команда Швейцарии прошла в четвертьфинале уругвайцев, победив со счетом 10:1. До этого швейцарцы выиграли группу С, победив в серии пенальти 14-кратных чемпионов мира бразильцев (5:5, 4:3), а также обыграв белорусов (7:3) и сальвадорцев (8:7). Команда Швейцарии изначально не смогла завоевать путевку на чемпионат мира, она заняла место сборной Украины, которая стала второй в европейской квалификации, но отказалась от участия в турнире.

"На все ключевые турниры швейцарцы всегда подходили в хорошей форме, - сказал ТАСС двукратный чемпион мира в составе сборной России Егор Шайков. - Команда Швейцарии находится в очень хорошем состоянии в физическом и тактическом плане, у них нет ни травм, ни потерь по дисквалификациям, поэтому команда будет в боевой готовности. Но у нас главному тренеру есть над чем подумать: как сбалансировать четверки, чтобы дать серьезный бой команде Швейцарии. Отсутствие Макарова, Земского и Папоротного может отрицательно сказаться на результате".

Двукратный чемпион мира в составе российской команды Юрий Горчинский считает, что матч против швейцарцев будет очень сложным. "Но я думаю, что ребята справятся, и не такое проходили, - сказал Горчинский ТАСС. - Швейцарцы не должны были участвовать на чемпионате мира, но так как украинцы отказались, они приехали и преподносят сюрприз за сюрпризом. Команда на ходу, поэтому, конечно, будет тяжело".

В последний раз сборная России играла против команды Швейцарии на чемпионате мира в 2009 году. В четвертьфинале россияне проиграли со счетом 2:4. Всего в активе российской команды две победы на мировом первенстве (2011, 2013), сборная Швейцарии ни разу не завоевывала трофей.

Сенегал - Япония

В другом полуфинале встретятся сборные Сенегала и Японии. Сенегальцы в четвертьфинале прошли бразильцев, победив в дополнительное время со счетом 5:4. Японцы на этой стадии прошли команду Таити, выиграв также в дополнительное время (5:4).

До этого сенегальцы заняли первое место в группе D. Команда выиграла у команд Омана (3:2) и Уругвая (6:1), а также победила действующих чемпионов мира португальцев (5:3). Японцы стали вторыми в квартете A, они победили американцев (4:3) и парагвайцев (7:4), а также уступили россиянам (1:7).

Полуфиналы состоятся 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года. В России мировое первенство проходит впервые. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года.

Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), сборная Португалии выигрывала трофей три раза, россияне - два, еще одна победа на счету французов.