Шанс упущен. "Динамо" сыграло вничью с "Локомотивом" и не смогло обогнать "Зенит"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" на своем поле сыграл вничью со столичным "Локомотивом" со счетом 1:1 в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и упустил шанс вернуться на первую строчку в турнирной таблице. Лидером чемпионата перед паузой на игры сборных стал петербургский "Зенит", в четверг обыгравший ЦСКА.
"Динамо" и "Локомотив" с первых минут начали проявлять себя в атаке, у обеих команд были опасные моменты. Однако после удара полузащитника бело-голубых Даниила Фомина мяч пролетел мимо ворот, а форвард железнодорожников Франсуа Камано попал в штангу. Счет в матче на 23-й минуте открыл нападающий "Локомотива" Федор Смолов, он получил мяч в штрафной и пробил в левый от себя угол. Для нападающего этот гол стал шестым в шести матчах текущего сезона, он является лучшим бомбардиром чемпионата России.
Динамовцы сумели сравнять счет еще в первом тайме - на 41-й минуте полузащитник Себастьян Шиманьски получил мяч около штрафной и пробил в правый нижний угол. Во втором тайме футболисты хозяев имели несколько моментов, но либо им не хватало точности в ударах, либо свою команду выручал вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме. На 54-й минуте защитник Тин Едвай в своей штрафной сфолил на нападающем "Динамо" Константине Тюкавине, однако главный арбитр встречи Кирилл Левников не назначил пенальти, так как судьи, которые работали на системе видеоассистента рефери (VAR), определили, что форвард находился в офсайде. На 94-й минуте с поля был удален полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов, который получил вторую желтую карточку.
После игры главный тренер "Динамо" Сандро Шварц заявил, что остался доволен качеством игры команды. "Сегодня я очень доволен тем качеством игры, которое показало наша команда, мы очень хорошо, агрессивно, дисциплинированно оборонялись, - сказал Шварц, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс". - Моментально вступали в отбор при потере мяча, мы не дали проявить лучшие качества "Локомотиву", опасные контратаки постоянно пресекали на корню, создали достаточно много моментов, к сожалению, не удалось забить больше одного мяча. Не очень доволен результатом на табло. В общем и целом, горд своей командой и качеством игры, которое она сегодня показала".
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич также остался доволен игрой своей командой и назвал матч против "Динамо" лучшим в сезоне. "Мне кажется, самая лучшая игра в этом отрезке чемпионата России, - сказал Николич, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс". - Ритм был жесткий, не останавливались ни на секунду, отличная игра для болельщиков. В какие-то моменты мы были лучше, в какие-то "Динамо", во втором тайме не смогли много сделать у ворот, у "Динамо" моментов было больше".
Железнодорожники не могут обыграть "Динамо" с 2019 года. В четырех последних матчах бело-голубые одержали две победы, два матча завершились вничью.
"Неплохой результат для "Локомотива"
Гилерме в разговоре с журналистами заявил, что результат матча является неплохим. "Матч был тяжелым, здесь всегда очень сложно играть, - сказал Гилерме. - "Динамо" - быстрая команда с молодыми футболистами, которые тактически хорошо играют. Но считаю, что результат неплохой, мы играли на выезде. Первую часть чемпионата мы провели великолепно".
За "Локомотив" в игре с "Динамо" дебютировал французский полузащитник Алексис Бека-Бека. Он перешел в "Локомотив" из французского "Кана" 23 августа. "Ощущения отличные, сегодня был важный матч - дерби, - сказал Бека-Бека журналистам. - Я принял участие в игре, почти успешно. Я счастлив быть здесь, теперь нам нужно продолжать работу и подготовку к следующему матчу".
"Почему я выбрал "Локомотив"? Это хороший клуб, который борется в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Это хороший выбор для меня, чтобы показать игру", - добавил футболист.
"Динамо" занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. На счету "Зенита" 14 очков. "Локомотив" идет четвертым с 12 очками в активе. В следующем туре бело-голубые примут "Нижний Новгород", "Локомотив" дома сыграет с самарскими "Крыльями Советов". Матчи пройдут после перерыва на игры сборных.
Кордоба снова забил за "Краснодар"
В другом матче пятницы "Краснодар" на своем поле победил казанский "Рубин" со счетом 2:0. В обоих мячах краснодарцев поучаствовал колумбийский нападающий Джон Кордоба, которой перешел в российский клуб из берлинской "Герты" 23 июля. На 12-й минуте Кордоба ассистировал Алексею Ионову, а на 35-й минуте форвард забил сам. На счету колумбийца пять голов и две голевые передачи в шести матчах чемпионата России.
"Краснодар" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 9 очков, "Рубин" расположился на пятом месте с 11 очками в активе. В следующем туре краснодарцы в гостях встретятся с "Ростовом", "Рубин" примет екатеринбургский "Урал", оба матча состоятся после паузы на игры сборных.
Два других пятничных матча завершились с одинаковым счетом 1:1. Подмосковные "Химки" на своем поле поделили очки с "Нижним Новгородом", а "Урал" дома сыграл вничью с "Ростовом".
"Ростов" занимает 13-е место в таблице (5), "Урал" идет на последней, 16-й строчке (2). "Химки" занимают 11-е место в турнирной таблице (6), нижегородцы располагаются на восьмой позиции (8).
Следующий тур РПЛ состоится 11-12 сентября. Перед этим сборная России проведет три матча в рамках отборочного турнира к чемпионату мира - 2022. Игра с командой Хорватии состоится 1 сентября в Москве на стадионе "Лужники". Игра против сборной Кипра пройдет 4 сентября в Никосии, а встреча россиян с мальтийцами 7 сентября состоится на "Открытие-Банк-Арене".
Россияне выступают в группе H и после трех туров занимают второе место, набрав шесть очков. Лидируют хорваты (6), третье место занимают словаки (5), далее идут сборные Кипра(4), Словении (3) и Мальты (1).
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|13-7
|14
|2
|Динамо
|6
|4
|1
|1
|10-6
|13
|3
|Сочи
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|4
|Локомотив
|6
|3
|3
|0
|10-6
|12
|5
|Рубин
|6
|3
|2
|1
|8-5
|11
|6
|ЦСКА
|6
|3
|0
|3
|8-6
|9
|7
|Краснодар
|6
|3
|0
|3
|11-8
|9
|8
|Ахмат
|6
|3
|0
|3
|8-9
|9
|9
|Нижний Новгород
|6
|2
|2
|2
|7-7
|8
|10
|Спартак
|6
|2
|1
|3
|5-6
|7
|11
|Крылья Советов
|6
|2
|1
|3
|6-7
|7
|12
|Химки
|6
|1
|3
|2
|5-9
|6
|13
|Уфа
|6
|1
|2
|3
|7-9
|5
|14
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-12
|5
|15
|Арсенал
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|16
|Урал
|6
|0
|2
|4
|2-9
|2