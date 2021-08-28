Шанс упущен. "Динамо" сыграло вничью с "Локомотивом" и не смогло обогнать "Зенит"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" на своем поле сыграл вничью со столичным "Локомотивом" со счетом 1:1 в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и упустил шанс вернуться на первую строчку в турнирной таблице. Лидером чемпионата перед паузой на игры сборных стал петербургский "Зенит", в четверг обыгравший ЦСКА.

"Динамо" и "Локомотив" с первых минут начали проявлять себя в атаке, у обеих команд были опасные моменты. Однако после удара полузащитника бело-голубых Даниила Фомина мяч пролетел мимо ворот, а форвард железнодорожников Франсуа Камано попал в штангу. Счет в матче на 23-й минуте открыл нападающий "Локомотива" Федор Смолов, он получил мяч в штрафной и пробил в левый от себя угол. Для нападающего этот гол стал шестым в шести матчах текущего сезона, он является лучшим бомбардиром чемпионата России.

Динамовцы сумели сравнять счет еще в первом тайме - на 41-й минуте полузащитник Себастьян Шиманьски получил мяч около штрафной и пробил в правый нижний угол. Во втором тайме футболисты хозяев имели несколько моментов, но либо им не хватало точности в ударах, либо свою команду выручал вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме. На 54-й минуте защитник Тин Едвай в своей штрафной сфолил на нападающем "Динамо" Константине Тюкавине, однако главный арбитр встречи Кирилл Левников не назначил пенальти, так как судьи, которые работали на системе видеоассистента рефери (VAR), определили, что форвард находился в офсайде. На 94-й минуте с поля был удален полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов, который получил вторую желтую карточку.

После игры главный тренер "Динамо" Сандро Шварц заявил, что остался доволен качеством игры команды. "Сегодня я очень доволен тем качеством игры, которое показало наша команда, мы очень хорошо, агрессивно, дисциплинированно оборонялись, - сказал Шварц, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс". - Моментально вступали в отбор при потере мяча, мы не дали проявить лучшие качества "Локомотиву", опасные контратаки постоянно пресекали на корню, создали достаточно много моментов, к сожалению, не удалось забить больше одного мяча. Не очень доволен результатом на табло. В общем и целом, горд своей командой и качеством игры, которое она сегодня показала".

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич также остался доволен игрой своей командой и назвал матч против "Динамо" лучшим в сезоне. "Мне кажется, самая лучшая игра в этом отрезке чемпионата России, - сказал Николич, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс". - Ритм был жесткий, не останавливались ни на секунду, отличная игра для болельщиков. В какие-то моменты мы были лучше, в какие-то "Динамо", во втором тайме не смогли много сделать у ворот, у "Динамо" моментов было больше".

Железнодорожники не могут обыграть "Динамо" с 2019 года. В четырех последних матчах бело-голубые одержали две победы, два матча завершились вничью.

"Неплохой результат для "Локомотива"

Гилерме в разговоре с журналистами заявил, что результат матча является неплохим. "Матч был тяжелым, здесь всегда очень сложно играть, - сказал Гилерме. - "Динамо" - быстрая команда с молодыми футболистами, которые тактически хорошо играют. Но считаю, что результат неплохой, мы играли на выезде. Первую часть чемпионата мы провели великолепно".