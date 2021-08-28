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Паралимпиада в Токио

Россиянка Прокофьева вышла в финал паралимпийского турнира по настольному теннису

В решающем матче спортсменка встретится с француженкой Леа Ферне
Елена Прокофьева Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Елена Прокофьева
© Александр Рюмин/ТАСС

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Россиянка Елена Прокофьева обыграла представительницу Гонконга Вон Тинтин и вышла в финал паралимпийского турнира по настольному теннису.

Матч закончился со счетом 9:11, 11:5, 11:6, 11:8 в пользу Прокофьевой. В финале россиянка встретится с француженкой Леа Ферне, которая обыграла японку Маки Ито (11:8, 11:6, 12:10). Финальная игра пройдет 29 августа.

Спортсменки выступают в классе 11, к нему относятся лица с интеллектуальными нарушениями.

Прокофьевой 50 лет, она является двукратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы по настольному теннису среди лиц с интеллектуальными нарушениями.

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