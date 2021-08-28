Паралимпийский чемпион Яремчук рассказал, что равняется на Роналду и его трудолюбие

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Чемпион Паралимпийских игр в Токио в беге на 1 500 метров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата россиянин Александр Яремчук старается равняться в спорте на португальского футболиста, пятикратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду. Об этом Яремчук рассказал журналистам после победы на Паралимпиаде.

Спортсмен, представляющий команду Паралимпийского комитета России, показал результат 3 минуты 52,08 секунды. Второе место занял представитель Болгарии Християн Стоянов, бронзовую медаль завоевал угандиец Дэвид Эмонг. Яремчуку 26 лет, он является двукратным чемпионом Европы и бронзовым призером чемпионата мира.

"Утром увидел новости о его трансфере в Instagram (в пятницу стало известно о переходе 36-летнего Роналду из итальянского "Ювентуса" в английский "Манчестер Юнайтед" - прим. ТАСС). Криштиану - пример трудолюбия, столько лет, а он в форме, в какой ни один игрок в его годы не играл. За его трудолюбием невозможно не следить. И я буду бегать, пока здоровье есть", - подчеркнул Яремчук.

Спортсмен, выступавший на зимней Паралимпиаде 2014 года в Сочи в биатлоне, где стал пятым, перешел в легкую атлетику в 2016 году. "Ощущения непередаваемые - это мои первые летние Игры. После перехода в легкую атлетику я выиграл чемпионат Европы, отобрался на Игры в Рио-де-Жанейро, куда нас не пустили. Сейчас отобрался в Токио, и все прошло хорошо, а следующий заход - Париж-2024".

Говоря о тактике в финальном забеге, Яремчук поблагодарил соперников за темп: "Я был лидером сезона, и сначала тактика была - давить темпом, но ребята стали бежать скоростью, которой я планировал, поэтому "тащить" мне не пришлось - "сел" за спину и ждал момента для атаки. А на последней сотне - спасибо Християну, моему принципиальному сопернику, с которым мы, кстати, хорошо общаемся, он вышел вперед, я за ним отсиделся, и на последней сотне мы все решили. Теперь жду 5 сентября, когда пройдет марафон - будет жарко".

Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.