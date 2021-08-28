Пушпашева считает, что могла бы показать лучший результат на Паралимпийских играх

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Россиянка Надежда Пушпашева считает, что могла бы лучше выступить в паралимпийском турнире по настольному теннису. Такое мнение спортсменка высказала журналистам.

Пушпашева уступила китаянке Цзин Лю в полуфинале турнира на Паралимпиаде в Токио и стала обладательницей бронзовой медали. Матч закончился со счетом 11:8, 11:4, 8:11, 11:5 в пользу Цзин Лю. В финале китаянка сыграет с победительницей матча между бразильянкой Кристиной да Силва Оливейрой и представительницей Южной Кореи Ён Су Со.

"В Лондоне у меня, можно сказать, отобрали бронзовую медаль, но значит, было суждено завоевать ее здесь. Никаких особенных эмоций сейчас не испытываю, может быть, когда медаль уже будет на шее, тогда уже почувствую это. Знаю по чемпионатам мира, что когда поднимаешься на пьедестал, тогда уже приходят неописуемые ощущения", - рассказала Пушпашева.

"Довольна своими матчами сегодня, даже в полуфинале все получилось. Было бы побольше сборов, думаю, и результат был бы лучше. Жалко, что эти два года мы никуда не выезжали, не видели, как готовятся соперники, и сидели дома, а там нет возможности тренироваться. Еще я в начале года поменяла инвентарь, не опробовала его раньше на соревнованиях", - пояснила Пушпашева.

Спортсменки выступают в классе 2, к нему относятся лица с поражением опорно-двигательного аппарата.

"Что получилось, то получилось. Но для себя я думаю, что должна быть не бронзовая медаль, а награда большего достоинства", - заключила спортсменка.