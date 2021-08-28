Россиянка Чебаника завоевала бронзу Паралимпиады в соревнованиях по настольному теннису

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Россиянка Раиса Чебаника уступила украинке Марине Литовченко в полуфинале паралимпийского турнира по настольному теннису и стала обладательницей бронзовой медали.

Россиянка Прокофьева вышла в финал паралимпийского турнира по настольному теннису

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Матч закончился со счетом 11:3, 11:8, 11:2 в пользу Литовченко. В финале украинка сыграет с победительницей матча между россиянкой Маляк Алиевой и немкой Стефани Гребе.

Спортсменки выступают в классе 6, к нему относятся лица с поражением опорно-двигательного аппарата.

Чебанике 57 лет, она является чемпионкой Паралимпийских игр 2012 года. Россиянка становилась чемпионкой мира и Европы по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Сборная России занимает третье место в медальном зачете, команда завоевала 10 золотых, семь серебряных и 13 бронзовых медалей. Первое место занимает сборная Китая (20-12-18), вторыми идут британцы (12-11-12).