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Паралимпиада в Токио

Россиянин Ноздрунов стал бронзовым призером паралимпийского турнира по настольному теннису

В полуфинале российский спортсмен уступил бельгийцу Лорану Дево

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Россиянин Юрий Ноздрунов уступил бельгийцу Лорану Дево в полуфинале паралимпийского турнира по настольному теннису и завоевал бронзовую медаль.

Матч закончился со счетом 11:8, 8:11, 11:1, 11:13, 11:4 в пользу Дево. В финале бельгиец сыграет с австралийцем Лином Ма. Матч за золотую медаль пройдет 30 августа.

Спортсмены выступают в классе 9, к нему относятся лица с поражением опорно-двигательного аппарата.

Ноздрунову 31 год, он является мастером спорта России международного класса. Россиянин дважды становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов Мира и один раз - бронзовым призером чемпионата Европы.

Сборная России занимает третье место в медальном зачете, команда завоевала 10 золотых, семь серебряных и 14 бронзовых медалей. Первое место занимает сборная Китая (20-12-18), вторыми идут британцы (12-11-12).

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Паралимпиада в Токио
Паралимпиада в Токио
Паралимпиец Ноздрунов доволен своей игрой в полуфинале соревнований по настольному теннису
Российский спортсмен уступил в полуфинале бельгийцу Лорану Дево и стал обладателем бронзовой медали
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