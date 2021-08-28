Паралимпиец Ноздрунов доволен своей игрой в полуфинале соревнований по настольному теннису

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Россиянин Юрий Ноздрунов остался доволен своей игрой в полуфинале паралимпийского турнира по настольному теннису. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Ноздрунов уступил бельгийцу Лорану Дево в полуфинале турнира на Паралимпиаде в Токио и завоевал бронзовую медаль. Матч закончился со счетом 11:8, 8:11, 11:1, 11:13, 11:4 в пользу Дево. В финале бельгиец сыграет с австралийцем Лином Ма. Матч за золотую медаль пройдет 30 августа.

"Конечно, хотелось золота, но любая медаль на Паралимпийских играх - это большое достижение. Как вышло, так вышло. Каждый мой матч был здесь очень напряженным, все встречи играл до последнего. Доволен своей игрой, хотя можно было что-то улучшить, поменять тактически в последней партии", - отметил Ноздрунов.

"Не все получилось, не все тактические схемы получилось реализовать. Много подач не получалось, но и у него (у Дево - прим. ТАСС) были ошибки", - добавил спортсмен.