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Лига Европы

Футболист Смолов назвал проходимой группу "Локомотива" в Лиге Европы

Московский клуб сыграет в группе E с итальянским "Лацио", французским "Марселем" и турецким "Галатасараем"
Федор Смолов Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Федор Смолов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Московскому футбольному клубу "Локомотив" досталась проходимая группа в Лиге Европы. Такое мнение ТАСС высказал нападающий железнодорожников Федор Смолов.

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Жеребьевка группового этапа Лиги Европы прошла в пятницу в Стамбуле. "Локомотив" сыграет в группе E с итальянским "Лацио", французским "Марселем" и турецким "Галатасараем". Позднее в пятницу "Локомотив" в гостях сыграл вничью с московским "Динамо" со счетом 1:1 в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

"Группа классная, - сказал Смолов. - Мне кажется, что она проходимая. Интересно сыграть с командами, с которыми мы попали в группу".

Первый тур группового этапа Лиги Европы пройдет 16 сентября. Также матчи групповой стадии состоятся 30 сентября, 21 октября, 4 и 25 ноября, 9 декабря. Финал Лиги Европы состоится 18 мая 2022 года в испанской Севилье.

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