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Лига Европы

"Локомотив" в первом матче Лиги Европы сыграет дома с "Марселем"

Также соперниками московского клуба на групповом этапе турнира будут итальянский "Лацио" и турецкий "Галатасарай"
Футболисты "Локомотива" Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Футболисты "Локомотива"
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 28 августа. Московский футбольный клуб "Локомотив" в первом туре группового этапа Лиги Европы 16 сентября сыграет на своем поле с французским "Марселем". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

На групповом этапе Лиги Европы 32 команды разделены на восемь квартетов. Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала; команды, занявшие второе место, сыграют в стыковых матчах за выход в 1/8 финала с клубами, которые станут третьими в своих квартетах в Лиге чемпионов. Команды, которые займут третьи места в своих группах, сыграют в стыковых матчах за право выйти в 1/8 финала Лиги конференций с клубами, ставшими вторыми в группах этого турнира.

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