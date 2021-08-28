Россиянка Прокофьева выиграла золото паралимпийского турнира по настольному теннису

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Россиянка Елена Прокофьева обыграла француженку Леа Ферне и завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в настольном теннисе.

Матч закончился со счетом 11:4, 8:11, 11:8, 11:5 в пользу Прокофьевой. Спортсменки выступают в классе 11, к нему относятся лица с интеллектуальными нарушениями.

Прокофьевой 50 лет, она является двукратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы по настольному теннису среди лиц с интеллектуальными нарушениями.

Сборная России занимает третье место в медальном зачете, команда завоевала 11 золотых, 7 серебряных и 14 бронзовых медалей. Первое место сохраняет команда Китая (20-12-19), вторыми идут британские спортсмены (12-11-14).

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.