В "Спартаке" отреагировали на перенос домашних матчей команды в Лиге Европы на среду

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы прошла 27 августа в Стамбуле. "Спартак" получил в соперники итальянский "Наполи", английский "Лестер" и польскую "Легию". На следующий день УЕФА опубликовал календарь матчей турнира. Домашние матчи красно-белые будут проводить по средам, а не по четвергам, начало игр с "Легией" и "Лестером" запланировано на 17:30 мск, с "Наполи" - на 18:30 мск.

"Решение, очевидно, связано с тем, чтобы развести по дням "Спартак" и "Локомотив" (клуб также представит Россию на групповом этапе Лиги Европы - прим. ТАСС), - сказал Зеленов. - Но, разумеется, наших болельщиков не устраивает столь раннее начало матчей. Клуб запросил у УЕФА всю необходимую информацию и довел свою позицию. Ждем ответа от коллег".

"Спартак" начнет выступление в Лиге Европы домашним матчем против "Легии" 15 сентября.