Россиянин Нагаев завоевал бронзу Паралимпиады в фехтовании на рапирах

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Российский рапирист Никита Нагаев победил итальянца Маттео Бетти со счетом 15:11 в поединке за бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в фехтовании на колясках.

Спортсмены выступали в категории А, где представлены фехтовальщики, которые имеют возможность контролировать свое туловище.

Нагаеву 27 лет, он является серебряным и бронзовым призером мировых первенств, а также чемпионом Европы. Нагаев занимается фехтованием более 19 лет. С 2017 года он входит в состав паралимпийской сборной.

Российские спортсмены, на счету которых 12 золотых, 7 серебряных и 16 бронзовых наград, занимают третье место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (22-14-20), вторыми идут британцы (13-11-15). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.