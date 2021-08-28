ЦСКА победил "Спартак" и занял пятое место на Кубке мэра Москвы по хоккею

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл столичный "Спартак" со счетом 5:2 в матче за пятое место на Кубке мэра Москвы по хоккею. Игра прошла на арене "Мегаспорт".

В составе победителей шайбы забросили Лукас Вальмарк (5, 18-я минуты), Йоаким Нордстрём (5) и Антон Слепышев (36, 39). У "Спартака" отличились Эмиль Петтерссон (23) и Илья Баранов (24).

Команды на турнире были поделены на две группы. ЦСКА выступал в группе А, где проиграл московскому "Динамо" (2:3) и хабаровскому "Амуру" (2:3). "Спартак", находившийся в группе B, одержал победу над подольским "Витязем" (2:1) и потерпел поражение от пекинского клуба "Куньлунь Ред Стар" (3:9).

Позднее в субботу третье место разыграют "Витязь" и "Амур" (начало - 14:00 мск), в финале встретятся "Динамо" и "Куньлунь Ред Стар" (18:00 мск).

Кубок мэра Москвы проводится с 2008 года. Самым титулованным клубом в истории турнира является московское "Динамо", побеждавшее шесть раз (2008, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019). На втором месте по количеству трофеев идет ЦСКА (2010, 2011, 2013, 2017), на третьем - "Спартак" (2009, 2015).

До 2011 года в Кубке мэра Москвы наряду со столичными ЦСКА, "Динамо" и "Спартаком" поочередно выступали московские "Крылья Советов" и мытищинский "Атлант". С 2012 года кубок разыгрывается между тремя столичными командами и подольским "Витязем". В нынешнем году впервые участие в турнире принимают "Амур" и "Куньлунь Ред Стар". Соревнования проходят с 25 по 28 августа во дворце спорта "Мегаспорт".