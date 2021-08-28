Пловец Жданов заявил, что он ставил задачу установить мировой рекорд на Паралимпиаде

В субботу Жданов завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в комплексном плавании на дистанции 150 метров. Ранее Жданов с мировым рекордом выиграл Паралимпиаду в плавании на дистанции 50 метров брассом. Также спортсмен завоевал бронзу в плавании вольным стилем на 100 метров.

"Мое преимущество может показаться таким большим, потому что сегодня у меня не было основного соперника из Новой Зеландии, - сказал Жданов. - Передо мной стояла задача улучшить свое время, а так как это был мой мировой рекорд, то, соответственно, была задача и мировой рекорд установить. И я сегодня выложился по максимуму".

"Две победы в Токио и два мировых рекорда нельзя никак сопоставить. Потому что это были совершенно разные стили плавания, велась совсем разная подготовка к этим дистанциям. Задача выполнена, но еще не до конца - впереди еще четыре дистанции. И силы у меня еще есть", - добавил пловец.

Жданову 23 года, он родился в Горно-Алтайске, начал заниматься спортом в 2013 году. Он является заслуженным мастером спорта России. В его активе пять золотых, две серебряные и пять бронзовых наград чемпионатов мира. На чемпионатах Европы он завоевал восемь золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.