Тренер "Спартака" объяснил решение включить хоккеиста Локтионова в состав на матч с ЦСКА

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Андрей Локтионов сам попросил тренерский штаб включить его в состав на матч Кубка мэра Москвы по хоккею против столичного ЦСКА. Об этом журналистам сообщил главный тренер красно-белых Борис Миронов.

В четверг спортивный директор "Спартака" Роман Беляев сообщил, что Локтионов подписал двухлетнее соглашение с клубом. В субботу красно-белые в матче за пятое место на Кубке мэра Москвы уступили ЦСКА со счетом 2:5.

"Дело в том, что игрокам легче через игры набирать форму, - сказал Миронов. - Вчера была тренировка, у него был пульсометр, с помощью которого мы отследили его состояние, тем более Андрей сам попросился сыграть, не могли ему отказать, поэтому решили его сегодня выпустить, но дали напутствие играть третьим сзади, потихоньку входить в игру. Андрей подошел в хороших кондициях, мы будем только рады, если он быстро войдет в команду. Он хорошо сыграл для первого матча, но через работу он еще наберет свою форму, есть четыре дня до начала чемпионата, если он будет себя хорошо чувствовать, то, может, и начнет его".

Сам Локтионов рассказал, что давно вел переговоры со "Спартаком". "Со "Спартаком" мы давно обсуждали [возможность моей игры за команду]. Счастлив находиться в команде, счастлив, что играю в хоккей. У меня были еще варианты, но там были другие обстоятельства", - сказал хоккеист.

Локтионову 31 год, он является обладателем Кубка Стэнли в составе "Лос-Анджелеса" (2012) и чемпионом мира в составе сборной России (2014).