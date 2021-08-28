Фехтовальщик Нагаев считает, что сумел завоевать бронзу Паралимпиады благодаря опыту

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Российский фехтовальщик Никита Нагаев считает, что опыт помог ему завоевать бронзовую медаль на Паралимпиаде в Токио, позволив одолеть соперника в самой концовке схватки. Об этом Нагаев рассказал журналистам.

27-летний Нагаев в субботу победил итальянца Маттео Бетти в поединке за бронзу Паралимпийских игр в фехтовании на рапирах на колясках со счетом 15:11. Спортсмены выступали в категории А, где представлены фехтовальщики, которые имеют возможность контролировать свое туловище.

"Волнительно было, - рассказал Нагаев. - Вроде сначала повел в пять уколов - 7:2, несколько десятков секунд прошло, и счет почти сравнялся, к концу боя вообще поровну стало. И все-таки концовочку на опыте я вырвал".

"На Паралимпиаде я впервые, но соревнований у меня было немало, и с Бетти мы уже встречались. На чемпионате мира - 2017 Маттео я проиграл в схватке за выход в финал, потом на чемпионате Европы выиграл на этой же стадии, вот и сейчас одолел. Тут слабых нет, все равные, а итальянцы - хорошие ребята, очень техничные, с ними интересно. У китайцев, например, все решает скорость и реакция, а с итальянцами одно удовольствие в "быстрые шахматы" поиграть", - добавил спортсмен.

Нагаев на Играх в Токио выступает в двух видах оружия - в командном турнире саблистов, где российские атлеты выиграли золото, он был запасным. "В командном турнире я был запасным на экстренный случай - организаторы допустили запасного в командных соревнованиях, поскольку ситуация нестабильная. Но ни одного поединка я так и не провел. Рад, что смог проявить себя в рапире", - отметил он.

Нагаеву 27 лет, он является серебряным и бронзовым призером мировых первенств, а также чемпионом Европы. Нагаев занимается фехтованием более 19 лет. С 2017 года он входит в состав паралимпийской сборной.