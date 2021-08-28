Путин поздравил Романа Жданова с золотом Паралимпиады в плавании на 150 м

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил Романа Жданова с победой в соревнованиях в комплексном плавании на дистанции 150 м на Паралимпиаде в Токио. Поздравительная телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"От души поздравляю вас с победой на дистанции 150 м в комплексном плавании и завоеванием второй золотой медали XVI Паралимпийских летних игр", - отметил президент.

Путин также отметил, что спортсмен вновь установил мировой рекорд, "подтвердив свои выдающиеся спортивные, бойцовские качества".

Жданову 23 года, он родился в Горно-Алтайске, начал заниматься спортом в 2013 году. Он является заслуженным мастером спорта России. В его активе пять золотых, две серебряные и пять бронзовых наград чемпионатов мира. На чемпионатах Европы он завоевал восемь золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей.