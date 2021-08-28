{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паралимпиада в Токио

Пловец Граничка почувствовал себя самым счастливым человеком после рекорда на Паралимпиаде

Спортсмен установил мировой рекорд на дистанции 100 метров брассом

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Россиянин Андрей Граничка почувствовал себя самым счастливым человеком на свете после установления мирового рекорда на Паралимпиаде в плавании на дистанции 100 метров брассом. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

На эту тему
Пловец Граничка с рекордом мира завоевал золото Паралимпиады на дистанции 100 м брассом
Пловец Граничка с рекордом мира завоевал золото Паралимпиады на дистанции 100 м брассом

Российский спортсмен показал результат 1 минута 25,13 секунды. Ранее Граничка завоевал серебро в комплексном плавании на 200 метров.

"Когда я финишировал и посмотрел на табло, то почувствовал себя самым счастливым человеком на свете, - сказал Граничка. - И сейчас я просто не нахожу слов, чтобы передать свои эмоции. Сегодня все получилось так, как и планировал - от и до. Задача состояла в том, чтобы на первом "полтиннике" разогнаться и не отпустить соперника вперед".

"А на втором выйти вперед и держать ситуацию под контролем, и я даже немного экономил силы. Я хорошо отдохнул после выступления на первой дистанции, сегодня размялся и выступил. Доволен ли заплывом? Как видите, побил мировой рекорд, надеюсь, что смогу выступить и еще лучше", - добавил Граничка.

Граничке 24 года, он является двукратным победителем и многократным призером чемпионатов мира и Европы, а также многократным чемпионом России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В свободное время Граничка увлекается автопутешествиями. Заниматься плаванием он начал в Севастополе в Центре адаптивного спорта "Инваспорт".

Теги
Паралимпиада в Токио
Авиационные гонки кубка Гагарина прошли в Калуге в день 650-летия города
В соревнованиях участвуют поршневые самолеты Як-55, Су-26 и Су-29
Читать полностью