Пловец Граничка почувствовал себя самым счастливым человеком после рекорда на Паралимпиаде

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Россиянин Андрей Граничка почувствовал себя самым счастливым человеком на свете после установления мирового рекорда на Паралимпиаде в плавании на дистанции 100 метров брассом. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Российский спортсмен показал результат 1 минута 25,13 секунды. Ранее Граничка завоевал серебро в комплексном плавании на 200 метров.

"Когда я финишировал и посмотрел на табло, то почувствовал себя самым счастливым человеком на свете, - сказал Граничка. - И сейчас я просто не нахожу слов, чтобы передать свои эмоции. Сегодня все получилось так, как и планировал - от и до. Задача состояла в том, чтобы на первом "полтиннике" разогнаться и не отпустить соперника вперед".

"А на втором выйти вперед и держать ситуацию под контролем, и я даже немного экономил силы. Я хорошо отдохнул после выступления на первой дистанции, сегодня размялся и выступил. Доволен ли заплывом? Как видите, побил мировой рекорд, надеюсь, что смогу выступить и еще лучше", - добавил Граничка.

Граничке 24 года, он является двукратным победителем и многократным призером чемпионатов мира и Европы, а также многократным чемпионом России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В свободное время Граничка увлекается автопутешествиями. Заниматься плаванием он начал в Севастополе в Центре адаптивного спорта "Инваспорт".