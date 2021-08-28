Павел Рожков провел встречу с главой Международного паралимпийского комитета

"Сегодня в офисе МПК на XVI Паралимпийских играх в Токио прошла рабочая встреча с президентом Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсом" - рассказал шеф миссии команды ПКР Рожков.

Он отметил что, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, Паралимпийские игры состоялись и проходят на высоком организационном уровне. "Мы благодарим Международный паралимпийский комитет за высокий уровень организации проведения Игр во время всемирной пандемии коронавирусной инфекции, - подчеркнул Рожков. - Аппарат МПК совместно с оргкомитетом "Токио-2020" провели огромную работу. Созданы хорошие условия для участников - спортивные объекты Игр соответствуют международным требованиям, комфортные условия проживания, питания и др.".

"МПК оказывал нам содействие в организации участия спортсменов в международных квалификационных соревнованиях к XVI Паралимпийским играм, классификации и антидопингового тестировании, а также решении других вопросов. Мы пригласили Эндрю Парсонса посетить Всемирные игры Международной федерации колясочников и ампутантов (IWAS), которые пройдут с 2 по 9 октября 2022 года в Сочи и примут более 1 000 спортсменов. Они станут важным этапом в подготовке к летним Паралимпийским играм в Париже в 2024 году. Данные соревнования войдут в календарь МПК, им будет предоставлен рейтинговый статус, в рамках Игр состоится отчетно-выборная генеральная ассамблея IWAS", - добавил Рожков.

По его словам, глава МПК с радостью принял приглашение. "В 2015 году он уже посещал Всемирные игры в Сочи и еще раз отметил высокий уровень их организации и проведения", - подчеркнул Рожков. Также на встрече были обсуждены вопросы подготовки и проведения отчетно-выборной генеральной ассамблеи МПК в декабре 2021 года в Тайбэе.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.