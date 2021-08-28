"Химки" проведут расследование по возможным оскорблениям футболиста Себаи на расовой почве

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" проведут собственное расследование по эпизоду возможных расовых оскорблений нападающего из Кот-д'Ивуара Сенина Себаи в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В пятницу "Химки" дома сыграли вничью с "Нижним Новгородом" со счетом 1:1.

"Если честно, не заметил оскорблений в сторону Себаи, нужно посмотреть протокол арбитра матча, - сказал Терюшков. - Сенина мы поддержим максимально, таких проявлений на стадионе не может быть. Если они подтвердятся, то мы постараемся вычислить зачинщиков и больше их не пускать на игры".

"Обратимся ли в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза? Клуб сейчас будет проводить свое расследование в том числе. Посмотрим, что будем делать дальше", - добавил Терюшков.

Себаи 27 лет, он выступает за "Химки" с января 2021 года, в текущем сезоне нападающий провел шесть матчей, в которых отдал одну голевую передачу. "Химки" занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков. В следующем туре подмосковная команда в гостях сыграет со "Спартаком", встреча пройдет после перерыва на игры сборных.