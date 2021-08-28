Футболист сборной Хорватии Модрич не сыграет с россиянами в отборе чемпионата мира

ТАСС, 28 августа. Капитан сборной Хорватии и обладатель "Золотого мяча" Лука Модрич пропустит матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с командами России и Словакии. Об этом сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза.

Модрич не приедет на сбор команды Хорватии, старт которого запланирован на 30 августа, из-за повреждения приводящей мышцы. Главный тренер хорватов Златко Далич договорился с 35-летним полузащитником, что футболист сможет присоединиться к национальной команде перед домашним матчем со сборной Словении 7 сентября. Сборная Хорватии сыграет с командой России 1 сентября, со словаками - 4 сентября.

Модрич выступает за испанский "Реал", в составе которого дважды становился чемпионом Испании, один раз - обладателем Кубка Испании, трижды - обладателем cуперкубка страны и Суперкубка УЕФА, четыре раза футболист выигрывал Лигу чемпионов и три раза - клубный чемпионат мира. Также полузащитник играл за английский "Тоттенхэм" и хорватское "Динамо" из Загреба, с которым трижды выигрывал чемпионат Хорватии, два раза - кубок страны и один раз - суперкубок.

В 2018 году Модрич получил "Золотой мяч". В составе сборной Хорватии он дошел до финала чемпионата мира 2018 года в России, где команда уступила сборной Франции.

Сборная Хорватии лидирует в турнирной таблице группы H, набрав по итогам трех матчей 6 очков. Второе место занимает команда России (6 очков), третье - сборная Словакии (5), четвертое - киприоты (4), на пятой позиции располагаются словенцы (3), замыкает таблицу сборная Мальты (1).