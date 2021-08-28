Россиянка Соловьева завоевала бронзу Паралимпиады в беге на 400 метров

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Анастасия Соловьева завоевала бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в беге на дистанции 400 метров.

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Соловьева преодолела дистанцию за 57,59 секунды. Золото завоевала южноафриканская бегунья Анрун Вейерс (56,05), серебро у представительницы Венесуэлы Лисбели Вера Андраде (57,32). Спортсменки выступали в категории Т47 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Соловьевой 24 года, она является бронзовым призером мирового первенства, а также двукратным победителем и бронзовым призером чемпионата Европы. С 2015 года Соловьева входит в состав паралимпийской сборной России. Свободное время легкоатлетка посвящает чтению.

Российские спортсмены, на счету которых 13 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых наград, занимают третье место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (29-21-26), вторыми идут британцы (16-12-15). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.