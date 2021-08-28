Датский футболист Дрейер подписал контракт с "Рубином"

ТАСС, 28 августа. Датский полузащитник Андерс Дрейер заключил контракт с казанским футбольным клубом "Рубин". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 23-летним игроком рассчитано на пять лет.

Ранее Дрейер выступал за английский "Брайтон", шотландский "Сент-Миррен", нидерландский "Херенвен", датские "Эсбьерг" и "Мидтьюлланн", с которым выигрывал чемпионат Дании. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 45 матчах за "Мидтьюлланн" во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 11 передач.

После шести туров "Рубин" с 11 очками в активе располагается на пятом месте турнирной таблицы чемпионата России. В следующем туре казанцы дома сыграют с екатеринбургским "Уралом" после паузы на матчи сборных.