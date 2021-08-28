Сборная России вышла в финал домашнего чемпионата мира по пляжному футболу

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Команда России в серии пенальти победила сборную Швейцарии в полуфинальном матче чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Турнир проходит на Фестивальной площади СК "Лужники".

Основное время матча завершилось со счетом 5:5, в дополнительное команды забить не сумели. В серии пенальти россияне были точнее - 5:4.

В составе российской команды мячи забили Юрий Крашенинников (1-я минута), Борис Никоноров (5, 34), Андрей Котенев (14) и Антон Шкарин (36). У швейцарцев отличились Ноэль Отт (6), Гленн Ходель (18, 19, 30) и Деян Станкович (22). Россияне сравняли счет за 19 секунд до истечения основного времени матча.

У россиян в матче из-за удалений в четвертьфинале не сыграли Алексей Макаров и Федор Земсков, также игру пропустил Артур Папоротный, который получил две желтые карточки на турнире. В финале домашнего мирового первенства российские футболисты сыграют с победителем матча между сборными Японии и Сенегала, который состоится позже в субботу. Швейцарцы сыграют в матче за третье место с проигравшим из этой пары, обе встречи пройдут 29 августа.

В четвертьфинале россияне обыграли испанцев (4:2), швейцарцы разгромили команду Уругвая (10:1). На групповой стадии сборная России заняла первое место в группе А, швейцарцы вышли в плей-офф с первой строчки квартета С. Лучшим результатом швейцарцев на мировых первенствах является второе место в 2009 году. Сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013), на первенстве 2019 года россияне стали третьими.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы.