Краснов: уровень женского аквабайка в России заметно вырос

КОНАКОВО /Тверская область/, 28 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Никто из участников чемпионат России по аквабайку не растерял форму за время пандемии, а уровень соревнований у женщин заметно вырос. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент Федерации водно-моторного спорта России (ФВМСР) Андрей Краснов.

Ершов: уровень Чемезова и Матанцева заметно выше, чем у конкурентов в аквабайке в России

В субботу прошел первый этап чемпионата России по аквабайку. Сергей Чемезов стал победителем первого этапа в дисциплине "фристайл". Соревнования проходили в акватории Верхней Волги на базе event-отеля "Конаково Ривер Клаб". Второе место занял Арсений Матанцев, третье - президент ФВМСР Михаил Ершов.

В дисциплине "детский фристайл" победил Федор Епишин. У женщин победительницей стала Екатерина Мишенина. В нижнем фристайле лучшим стал Андрей Волхонов.

"Получается, конец лета, а сезон у нас фактически только начинается. А завершится в середине сентября, вторым этапом чемпионата России, - сказал Краснов. - Радует, что за время пандемии и несмотря на все трудности, никто не растерял форму. Победитель и призеры выступили на привычном высочайшем уровне".

"Можно отметить также, например, Артема Горяева, который поменял гидроцикл и сделал здесь восемь или девять бэкфлипов. Заметно вырос уровень у женщин - Екатерина Мишенина это продемонстрировала наглядно. Вообще, девчонок в нашем спорте становится больше, здесь прогресс очевиден".

В воскресенье в Конаково пройдут финальные соревнования в дисциплинах "гидрофлайт", "слалом", "ски дивижн". Второй этап чемпионата пройдет в Москве 9-11 сентября.