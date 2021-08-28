Жемалетдинов: футболистам сборной России рекомендовали ограничивать себя в питании

НОВОГОРСК /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Штаб сборной России по футболу ввел рекомендации по ограничению игроков в питании. Об этом журналистам рассказал полузащитник сборной России Рифат Жемалетдинов.

"Стало веселее, раскрепощенней [с приходом главного тренера Валерия Карпина]. Он следит за весом, некоторые продукты убрали, например сахар. Тренер Луис следит за тем, что можно, а что нельзя. Это рекомендация не только игрокам сборной, но и всем футболистам", - сказал он.

Полузащитник "Локомотива" из-за перебора желтых карточек пропустит игру 1 сентября в "Лужниках" с хорватами.