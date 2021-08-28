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Футбол в России

Карпин считает "гладкий" формат чемпионата наиболее подходящим для России

По мнению главного тренера сборной России, в стране нужно менять не формат чемпионата, а развивать детских тренеров

НОВОГОРСК /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. "Гладкий" формат чемпионата наиболее правилен и удобен для России. Такое мнение журналистам выразил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

В июле Российский футбольный союз (РФС) представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube. Среди них присутствуют как варианты с гладким чемпионатом (нынешний формат), так и с последующим делением на группы или проведение плей-офф.

"Для нашей страны гладкий чемпионат более удобен и правилен. Нужно менять другое, развивать детских тренеров. В Советском Союзе ставка была 120 рублей. Сейчас на 20 тысяч [рублей] сложно [работать]", - подчеркнул Карпин.

Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России 23 июля, он сменил Станислава Черчесова, который покинул команду 8 июля.

Теги
Российский футболКарпин, Валерий Георгиевич
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