{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

В Калининградской области футболист умер после полученной во время матча травмы

Голкипер "Красной Звезды" Александр Шишмарев столкнулся с другим игроком

ТАСС, 28 августа. Вратарь "Красной Звезды" из Советска Александр Шишмарев скончался после травмы, полученной во время товарищеского матча любительских команд против калининградской "Балтики-М". Об этом сообщает Калининградская областная федерация футбола (КОФФ).

Вратарь получил травму после столкновения. Сообщается, что 23-летнему футболисту оперативно и в полном объеме была оказана помощь врачей, но спасти игрока не удалось.

"Калининградская областная федерация футбола, все футбольное сообщество региона соболезнуют родным и близким Александра. При поддержке КОФФ, а также представителей некоторых любительских команд области, будут полностью покрыты расходы на организацию похорон", - говорится в заявлении федерации.

Теги
Российский футбол
Паралимпиада в Токио
В пятый день Паралимпиады в Токио разыграют 64 комплекта наград
29 августа станет самым медальным днем Игр
Читать полностью