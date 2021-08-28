В Калининградской области футболист умер после полученной во время матча травмы

ТАСС, 28 августа. Вратарь "Красной Звезды" из Советска Александр Шишмарев скончался после травмы, полученной во время товарищеского матча любительских команд против калининградской "Балтики-М". Об этом сообщает Калининградская областная федерация футбола (КОФФ).

Вратарь получил травму после столкновения. Сообщается, что 23-летнему футболисту оперативно и в полном объеме была оказана помощь врачей, но спасти игрока не удалось.

"Калининградская областная федерация футбола, все футбольное сообщество региона соболезнуют родным и близким Александра. При поддержке КОФФ, а также представителей некоторых любительских команд области, будут полностью покрыты расходы на организацию похорон", - говорится в заявлении федерации.