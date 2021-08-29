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Футбол в России

Стала известна предварительная причина смерти футболиста Шишмарева

Президент Калининградской областной Федерации футбола Александр Гвардис сообщил ТАСС, что у футболиста запал язык

КАЛИНИНГРАД, 29 августа. /ТАСС/. Вратарь "Красной Звезды" из Советска Александр Шишмарев, по предварительным данным, задохнулся после травмы, полученной во время товарищеского матча любительских команд против калининградской "Балтики-М". Об этом ТАСС сообщил президент Калининградской областной Федерации футбола (КООФ) Александр Гвардис.

"Предварительно со слов врача, который оказывал помощь: у него запал язык и он задохнулся", - сообщил Гвардис.

Ранее в региональной федерации футбола сообщили, что в субботу Шишмарев получил травму после столкновения на поле. Футболисту оперативно и в полном объеме была оказана помощь врачей, но спасти игрока не удалось. Федерация футбола выразила соболезнования родным и близким игрока.

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