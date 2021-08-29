Россиянин Гнездилов выиграл золото Паралимпиады в толкании ядра с мировым рекордом

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Российский легкоатлет Денис Гнездилов выиграл паралимпийские соревнования в толкании ядра среди спортсменов ростом не более 130 см, установив новый мировой рекорд.

В финальных соревнованиях 34-летний россиянин в первой попытке показал результат 11,02 метра и превзошел предыдущий мировой рекорд, принадлежавший португальцу Мигелю Монтейро, на один сантиметр. В решающей попытке представитель Ирака Гарра Тнайаш толкнул ядро на 11,15 метра, однако Гнездилов сумел показать результат 11,16 метра, вновь обновив мировой рекорд. Тнайаш занял второе место, тройку лидеров замкнул Монтейро (лучший результат - 10,76 метра). Россиянин Дмитрий Душкин занял пятое место (10,39).

Гнездилов и Душкин являются заслуженными мастерами спорта России. Гнездилов является чемпионом мира 2019 года, Душкин становился серебряным призером чемпионатов мира (2015) и Европы (2021).

В медальном зачете сборная России занимает третье место, российские спортсмены завоевали 14 золотых, семь серебряных и 20 бронзовых наград. Первое место сохраняет сборная Китая (32-24-27), вторыми идут британцы (20-14-16).