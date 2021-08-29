В команде ПКР не выявлено случаев заражения коронавирусом на Паралимпиаде в Токио

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Положительных тестов на коронавирусную инфекцию в команде Паралимпийского комитета России (ПКР) нет. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков.

"Положительных тестов на ковид в команде Паралимпийского комитета России на 29 августа нет", - заявил Рожков.

Ранее в воскресенье стало известно, что тесты на коронавирус двух спортсменов, находящихся на территории Паралимпийской деревни в Токио, дали положительные результаты. Всего за последние сутки было выявлено 11 случаев заражения коронавирусом. Среди зараженных также семь подрядчиков, один представитель СМИ и один человек, связанный с проведением Игр.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.