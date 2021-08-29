Дзюдоист Шевченко завоевал бронзу Паралимпиады в весе до 100 кг

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Россиянин Анатолий Шевченко победил немца Оливера Упманна со счетом 11:0 в поединке за бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в соревнованиях по дзюдо спорта слепых в весовой категории до 100 кг.

Эта медаль стала третьей для российских дзюдоистов на Паралимпиаде в Токио. Ранее Виктория Потапова (до 48 кг) и Алеся Степанюк (до 52 кг) также завоевали бронзовые медали.

Шевченко 33 года, он является трехкратным бронзовым призером чемпионатов Европы, а также многократным призером международных соревнований. Ранее дзюдоист увлекался пауэрлифтингом. В свободное время Шевченко любит заниматься рыбалкой.

Российские спортсмены, на счету которых 14 золотых, 8 серебряных и 22 бронзовые награды, занимают третье место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (38-27-27), вторыми идут британцы (20-17-17). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.