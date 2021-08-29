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Паралимпиада в Токио

Россиянка Шишова выиграла бронзу Паралимпиады в плавании на дистанции 50 м на спине

Первой стала итальянка Арьола Трими, второй - британка Элли Чаллис

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Россиянка Юлия Шишова завоевала бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 50 метров на спине.

Шишова преодолела дистанцию за 57,03 секунды. Первой стала итальянка Арьола Трими (51,34), второй - британка Элли Чаллис (55,11). Россиянка Зоя Щурова заняла пятое место (1.00,25).

Спортсменки соревновались в категории S3, к ней относят атлетов с серьезными нарушениями конечностей, включая квадриплегию от травмы спинного мозга, тяжелый церебральный паралич и множественные ампутации.

Шишовой 24 года, она является мастером спорта России международного класса. Россиянка выигрывала чемпионат Европы в 2020 году. Щуровой 20 лет, она является мастером спорта России.

Российские спортсмены занимают третье место в медальном зачете Паралимпиады, завоевав 14 золотых, 8 серебряных и 23 бронзовые награды. Первое место сохраняют китайские атлеты (38-27-27), вторыми идут спортсмены из Великобритании (21-18-17).

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