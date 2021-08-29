Пловец Даниленко завоевал бронзу Паралимпийских игр на дистанции 200 м вольным стилем

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Российский пловец Владимир Даниленко завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио на дистанции 200 метров вольным стилем.

Даниленко показал результат 4 минуты 15,95 секунды. Победу одержал бразилец Габриэль дос Сантос (4.06,52), вторым финишировал чилиец Альберто Абарса (4.14,17).

Спортсмены выступали в категории S2. В этом классе представлены лица с ограниченным использованием конечностей или же их отсутствием, они могут представлять различные группы инвалидности.

Даниленко 21 год, ранее на Играх в Токио он завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 м на спине. Спортсмен является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, серебряным призером чемпионата Европы. Даниленко начал заниматься спортом в петербургском спорткомплексе "Гаванская", пробовал свои силы в шашках.

Сборная России занимает третье место в медальном зачете Паралимпиады в Токио, в активе российских спортсменов 15 золотых, 9 серебряных и 24 бронзовые награды. Лидирует команда Китая (38-28-28), вторыми идут британцы (21-18-17). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.