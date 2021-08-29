Врач Безуглов высказался об уходе из сборной России по футболу и своем сменщике

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Эдуард Безуглов самостоятельно принял решение покинуть медицинский штаб сборной России по футболу. Об этом он рассказал во время прямого эфира в своем аккаунте в Instagram.

Российский футбольный союз (РФС) 18 августа объявил о том, что врачи Безуглов и Михаил Бутовский покинули медицинский штаб сборной России. В тот же день петербургский "Зенит" сообщил, что врач команды Владимир Хайтин получил приглашение войти в медицинский штаб национальной сборной. 24 августа РФС объявил, что штаб сборной пополнили 11 специалистов. В их числе были три врача - Хайтин, а также Михаил Вартапетов и Константин Моденов.

"Никаких вопросов нет, ушли мы сами, - сказал Безуглов. - Больше я комментировать это не буду, сборная уже спокойно готовится к играм. Настанет время, можно будет на эти вопросы ответить - сейчас просто не хочется".

"В сборной сейчас работает хороший врач - Владимир Юрьевич Хайтин, которого я давно знаю и рекомендовал его на должность врача сборной. Уверен, что он справится. Главное, чтобы ему никто не мешал. Это специалист высокой квалификации, соавтор многих наших совместных опубликованных исследований. Здесь никаких проблем быть не должно", - отметил бывший врач национальной команды.

28 августа главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал журналистам, что Безуглов и Бутовский перед уходом не предоставили тренерскому штабу данные по игрокам. Наставник национальной команды отметил, что посыл о том, что врачи не сработались с тренером по физической подготовке Луисом Мартинесом, является неверным, поскольку информацию о здоровье футболистов запрашивал не помощник главного тренера, а он сам.

Безуглову 39 лет, он был врачом сборной России с 2012 по 2021 год. В команду его пригласил Фабио Капелло, на тот момент занимавший пост главного тренера сборной. Вместе с национальной командой Безуглов принял участие в двух чемпионатах мира (2014, 2018), двух чемпионатах Европы (2016, 2021) и Кубке конфедераций (2017). Также он работал в медицинских штабах "Локомотива" и "Анжи", летом 2021 года он начал работать в ЦСКА. В июне 2019 года Безуглов был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.