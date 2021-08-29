Горчинский уверен в победе россиян в финале чемпионата мира по пляжному футболу

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российская команда по пляжному футболу должна победить сборную Японии в финале чемпионата мира в Москве, потому что российские игроки сильнее, мастеровитее и опытнее. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион мира в составе российской сборной Юрий Горчинский.

Финал состоится 29 августа и начнется в 19:30 мск. Ранее сборная России обыграла японцев со счетом 7:1 в матче группы А. В финале не сыграет Кирилл Романов, который получил красную карточку в полуфинале против швейцарцев (5:5, 5:4 после пенальти). Россияне дважды выигрывали чемпионат мира (2011, 2013), сборная Японии впервые будет играть в финале.

"Что не стоит делать россиянам в финале, я думаю, Михаил Лихачев (главный тренер сборной России - прим. ТАСС) скажет ребятам, они все сами знают, - сказал Горчинский. - 11 сентября будет 10 лет, как мы выиграли Равенна (чемпионат мира 2011 года проходил в этом итальянском городе). Я думаю, что все чемпионы мира [Дмитрий] Шишин, [Юрий] Крашенинников, [Алексей] Макаров, [Антон] Шкарин, к сожалению, [Кирилл] Романов, который не сможет сыграть в финале, [Артур] Папоротный сами все знают, пацаны уже раскрепостились, это все видно. Болельщики ребятам в помощь, думаю, они понимают, что просто должны выиграть для себя этот чемпионат мира".

"Я все равно уверен на 99%, что наши ребята станут чемпионами мира, потому что они просто должны. Они сильнее, мастеровитее, опытнее, сами все знают прекрасно, я в них нисколько не сомневаюсь. Всем, чем сможем, на трибуне поможем, а все остальное, чтобы стать чемпионами мира, у них в головах есть, тем более у себя в Москве, войти в историю. Все от них этого ждут, думаю, что им даже говорить ничего не нужно", - добавил собеседник агентства.

Горчинский отметил, что такого матча, как в группе, не будет, потому что это финал. "Если получится сыграть, как в группе, значит, будет всем полегче, и болельщикам не надо будет валидол пить, и ребятам самим будет поспокойнее - не доводить до таких концовок, как в матчах с испанцами и швейцарцами, - отметил Горчинский. - Я думаю, что Лихачев, [Илья] Леонов (помощник главного тренера сборной России) разберут команду, как говорится, на молекулы".

"Матч с японцами нужен был больше сборной России, потому что сборная Японии на тот момент вышла из группы, еще нужно было выиграть. Я думаю, что перед тем матчем в головах японцев было "если проиграем, то ничего страшного". Плюс там такая сетка ложилась, которая им легла - и сенегальцы, которые подходили, и команда Таити, с которой им проще было играть. Поэтому я думаю, что будет другой матч, японцы никогда не играли в финале, это повторение матча за третье место на прошлом чемпионате мира", - заключил Горчинский.