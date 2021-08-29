На Паралимпиаду в Токио прибыла заключительная группа спортсменов ПКР

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Заключительная группа спортсменов команды Паралимпийского комитета России (ПКР) прибыла в Токио для участия в Паралимпийских играх. Об этом ТАСС сообщил глава делегации команды ПКР, исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков.

"В Токио прибыла заключительная группа спортсменов команды ПКР: 14 членов делегации - паратхэквондисты, марафонец-легкоатлет Денис Гаврилов со своим лидером, параканоист Леонид Крылов, а также пловцы Виктория Ищиулова, Никита Казачинер и Елизавета Сидоренко с тренерским составом", - сказал Рожков.

В соответствии с требованием оргкомитета Игр "Токио-2020" спортсмены и персонал должны прибыть в деревню не ранее чем за 5-7 дней до начала соревнований.

"Команда по паратхэквондо проходила заключительные тренировочные сборы во Владивостоке, также во Владивостоке проходил подготовку по индивидуальной программе Леонид Крылов, - отметил Рожков. - Марафонцы тренировались в подмосковном Новогорске. Группа пловцов индивидуально завершала заключительный тренировочный сбор в Южно-Сахалинске".

В соответствии с требованием оргкомитета Игр спортсмены, которые завершили выступление на Паралимпийских играх, в течение 48 часов должны покинуть Паралимпийскую деревню. "Первая группа спортсменов в количестве пяти человек вылетела в Москву 29 августа. 30 августа в столицу отправятся около 60 членов делегации ПКР. Большая часть команды вылетит из Японии двумя группами - 4 сентября около 180 членов делегации, а 6 сентября - 170", - добавил Рожков.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.