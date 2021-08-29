Пловец Черняев мечтал установить мировой рекорд, чтобы вписать свое имя в историю

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Российский пловец Дмитрий Черняев мечтал установить мировой рекорд на Параимпийских играх в Токио, чтобы вписать свое имя в историю. Об этом он рассказал журналистам.

В воскресенье Черняев с мировым рекордом стал паралимпийским чемпионом в плавании на 100 м брассом в категории SB4. У пловцов этого класса есть проблемы с координацией, затрагивающие все четыре конечности, или у них есть движения в руках, но не работают туловище или ноги.

"Мы с моим тренером очень долго работали именно над этой дистанцией, долго и кропотливо, - сказал Черняев. - Я в душе очень сильно хотел поставить здесь мировой рекорд. Я прямо мечтал о нем, чтобы вписать себя, хоть ненадолго, в эту часть истории. Мечта сбылась, теперь можно работать дальше".

"Слезы на награждении? Это слезы радости от того, что так много людей вложили силы в мою подготовку. В том числе мои родители, мой тренер, я силы тоже вложил, и сейчас я спокоен и очень рад, задача выполнена. Я должен был участвовать в Паралимпийских играх 2016 года, а нас отстранили, но мы с тренером не опустили руки, а продолжали работать дальше и вместе шли к мечте. Следующая мечта - Игры 2024 года", - добавил он.

Черняеву 21 год, он является заслуженным мастером спорта России. Пловец становился чемпионом мира в 2019 году и чемпионом Европы в 2020-м.

Паралимпйиские игры в Токио завершатся 5 сентября.