Россиянин Тарасов завоевал бронзу Паралимпиады в беге на 100 метров

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Россиянин Роман Тарасов завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в беге на дистанции 100 метров.

Он преодолел расстояние за 10,88 секунды. Золото с мировым рекордом завоевал норвежец Салум Агеза Кашафали (10,43), серебро у американца Ноа Малона (10,66). Спортсмены выступали в категории Т12 (спортсмены с нарушением зрения).

Тарасову 28 лет, он является бронзовым призером мирового первенства, а также победителем и серебряным призером чемпионата Европы. С 2019 года легкоатлет входит в состав паралимпийской сборной.

Российские спортсмены, на счету которых 15 золотых, 9 серебряных и 28 бронзовых наград, занимают четвертое место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (43-29-29), вторыми идут британцы (23-18-18), третьими - американцы (15-16-9). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.