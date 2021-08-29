"Работал на фейсконтроле, там тоже был свой спорт". Путь паралимпийца Дениса Гнездилова

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Самый драматичный сюжет Паралимпийских игр нам пока подарил финал в толкании ядра. Воскресным утром на Национальном стадионе в Токио Денис Гнездилов, выступающий среди спортсменов ростом не более 130 см, с первой попытки установил мировой рекорд (11,02 метра). Уверенно выполнил еще четыре попытки - никто из соперников к рекорду не подобрался. Новость на победу россиянина уже заготовили, до золота оставалось два броска - идущего вторым Гарра Тнайаша из Ирака и самого Гнездилова, завершающего соревнования.

Тнайаш в своей последней попытке толкнул ядро на 11,15 метра и значительно улучшил рекорд россиянина. Гарра уже завернулся в национальный флаг и побежал было по стадиону круг почета, не дожидаясь попытки Гнездилова. А тот с улыбкой подошел к сектору, взял ядро и отправил его на 11,16 метра, установив свой второй мировой рекорд за утро.

"Не скажу, что технически правильно сделал последнюю попытку, просто врубил ее со всей дури, а потом со всей дури еще и заорал, - рассказывает Гнездилов. - Была бы эта попытка именно техничной, поверьте, я бы даже не ахнул. Шестая попытка всегда такая, на всех стартах, ты выкладываешься по полной, отдаешь все, что есть. Да, в конце не так красиво сработал по технике, как планировал, но сработал мощью, волей, психом, и всего сантиметр нас разделил".

"У нас были совместные тренировки с Тнайаша, видел его результаты и ждал, что в финале он еще добавит. Он молодец, я ему даже не пятерку, а десятку поставлю за такое выступление, - поясняет Гнездилов. - Ну а мне после такого надо было собраться. Да, я улыбался, но помнил, что приехал сюда не за серебром. Каждый день перед сном говорил себе: "Ты чемпион, ты приедешь и заберешь золото". В блокноте это себе записывал".

Легкоатлету не впервой выигрывать самые статусные соревнования - в 2019 году он стал чемпионом мира, но Паралимпийские игры в Токио для Гнездилова были дебютными. "На чемпионате мира в 2019 году у меня не было мандража, но тут - Паралимпиада, главный старт в жизни. Все ночи в Токио спал прекрасно, в 23 часа ложился, в 8 утра вставал, а перед финалом… Лег как обычно - в пол-одиннадцатого, а проснулся в час ночи. В три уснул, в полпятого проснулся, и так всю ночь. Меня это насторожило - главный старт, а я не выспался", - вспоминает спортсмен.

"Немного настиг страх, не чувствовал ног, тела, боролся с собой. Сделал классическую первую попытку, спокойная длинная работа - и первый мировой рекорд. А дальше уже знакомая ситуация - мышцы зажимаются, забиваются, надо бы больше голову подключать, а голова тут уже не думает, хочется просто врубить, - рассказывает Гнездилов. - Пообщался с тренером после соревнований, он сказал, что я борец. Тренер мне как отец, мы с ним друг друга сразу поняли, с полуслова".

"К штанге больше не подойдешь"

История Гнездилова про начало спортивной карьеры не слишком похожа на классическое "пришел в секцию, начал заниматься". Этот сюжет кинематографичнее.

"Я раньше занимался спортом для себя. Работал на фейсконтроле в клубе, приходилось и там спорт подключать. Ну немного в другом ключе, не как сейчас, - смеется Гнездилов. - Ушел оттуда, занимался пауэрлифтингом. Мы как-то пересекались по рабочим моментам с отцом Димы Тарабина (призер чемпионата мира в метании копья - прим. ТАСС). Он мне говорил - давай познакомлю тебя с сыном, у тебя есть дар, нужные качества для спорта. Встретились с Димой, и уже он меня свел с другим нашим легкоатлетом Максимом Афониным, который познакомил с Николаем Александровичем Колодко. Это история не одного месяца, около года заняла эта дорога. И я всем хочу сказать спасибо за то, что они меня привели к паралимпийской медали".