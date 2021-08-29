В "Спартаке" заявили, что трансфер Кофрие был согласован с Виторией

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Переход в "Спартак" бельгийского защитника Максимилиано Кофрие был согласован с главным тренером команды Руем Виторией. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.

Ранее клуб объявил о подписании долгосрочного контракта с игроком.

"Конечно, главный тренер был в курсе всего процесса еще на этапе переговоров, - сказал Зеленов. - Трансфер согласован. Руй знает возможности этого защитника - просто пока не видел его в тренировочном процессе. Увидит и оценит на деле".

Кофрие 24 года, в прошлом сезоне он выступал за клуб чемпионата Бельгии "Сент-Трюйден". В этом сезоне игрок провел за клуб пять матчей и не отметился результативными действиями, в сезоне-2020/21 на его счету гол и результативная передача в 23 матчах национального чемпионата.