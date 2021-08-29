В федерации рафтинга рассказали подробности гибели Косогорова

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Вице-президент Федерации рафтинга и гребного слалома Алтайского края Кирилл Косогоров погиб во время сплава на каяках по реке Башкаус в составе группы из шести человек, перед походом он почувствовал недомогание. Об этом ТАСС сообщили в Федерации рафтинга России.

Косогоров погиб в возрасте 32 лет, увлечение рафтингом он сочетал с путешествиями и спортивным туризмом.

"Трагедия произошла 27 августа, - отметили в федерации. - Он был руководителем группы из шести человек, которая на каяках отправилась сплавляться по Башкаусу - реке высокого уровня опасности. Косогоров - очень опытный каякер, но, видимо, попал в "бочку", из которой не смог выбраться".

"Также у нас есть информация, что во время сплава он плохо себя чувствовал", - отметили в федерации.

Косогоров занимался каякингом более десяти лет, был участникам многих экспедиций, организовывал соревнования.