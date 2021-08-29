Покоряя рекорды. Российские паралимпийцы выиграли две золотые медали по итогам дня

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Российские паралимпийцы в воскресенье выиграли две золотые медали на Играх в Токио. Обе победы, в толкании ядра и плавании, были добыты благодаря мировым рекордам.
В первой половине дня паралимпийским чемпионом стал Денис Гнездилов. В соревновании по толканию ядра среди спортсменов ростом не более 130 см в первой попытке он показал результат 11,02 метра и превзошел предыдущий мировой рекорд, принадлежавший португальцу Мигелю Монтейро, на один сантиметр. В решающей попытке сначала в лидеры вышел представитель Ирака Гарра Тнайаш (11,15 м), однако Гнездилов толкнул ядро на 11,16 м. Тройку лучших замкнул Монтейро.
Победную попытку Гнездилов, который раньше занимался пауэрлифтингом, посветил своему тренеру Николаю Колодко, с которым он работает шесть лет.
"Мы проделали хорошую работу и продолжим ее делать, не хотелось сегодня его подвести. Начал хорошо, первая попытка получилась, а вот дальше начал зажиматься, потому что хотел еще добавить, - рассказал Гнездилов. - Добавил спортсмен из Ирака, надо было спасать ситуацию, и добавил уже и я. После удачной попытки иракского атлета появился небольшой страх, но я его погасил".
Эхо войны
Мировой рекорд в плавании на 100 м брассом установил Дмитрий Черняев. В категории SB4 (у пловцов есть проблемы с координацией, затрагивающие все четыре конечности, или у них есть движения в руках, но не работают туловище или ноги) 21-летний уроженец Челябинска показал результат 1 минута 31,96 секунды. Вторым стал колумбиец Мойсес Фуэнтес Гарсия (1.35,86), третьим - грек Антониос Цапатакис (1.40,20).
"Мы с моим тренером очень долго работали именно над этой дистанцией, долго и кропотливо, - сказал после заплыва Черняев. - Я в душе очень сильно хотел поставить здесь мировой рекорд. Я прямо мечтал о нем, чтобы вписать себя, хоть ненадолго, в эту часть истории. Мечта сбылась, теперь можно работать дальше".
В этот же день свою вторую награду завоевал пловец Владимир Даниленко. Ранее он стал первым россиянином, выигравшим паралимпийскую награду в Токио (на дистанции 100 м на спине). Еще одну бронзу в воскресенье он завоевал в заплыве на 200 м вольным стилем.
Бронзу в беге на 400 м выиграл Виталий Гриценко, который уступил только чемпиону Понгсакорну Паейо из Таиланда и канадцу Бренту Лакатошу в категории Т53, где выступают лица с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). В 2008 году Гриценко, который тогда служил в вооруженных силах РФ в звании старшего сержанта, отправили в сторону Грузии, когда начался разворачиваться конфликт, связанный с Южной Осетией. Гриценко попал под обстрел, в результате которого осколок воткнулся ему в позвоночник. Он боялся, что ему ампутируют ноги, но они остались целы, однако ходить Гриценко больше не смог. Пять лет он провел в больницах, занимавшись реабилитацией, но сумел найти себя в спорте, был готов выступать на Играх в Рио-де-Жанейро, куда не допустили всю сборную России.
Бронзовую медаль в прыжках в длину выиграла Анна Сапожникова в категории Т37 (лица с ПОДА). Причем 1 сентября ей предстоит выступить в забеге на 100 метров. В 14 лет Сапожникова выполнила норматив мастера спорта по легкой атлетике, а спустя год ее, инвалида с детства, с диагнозом ДЦП врачебная комиссия неожиданно признала здоровой. Родные спортсменки были сильно удивлены этим, так как у нее левые нога и рука короче правых на 2 см.
Также в воскресенье серебро на счету пловцов Анны Крившиной и Дениса Тарасова (оба - 50 м вольным стилем). Бронзовые награды принесли Роман Тарасов (бег на 100 м), дзюдоист Анатолий Шевченко (в весе до 100 кг), пауэрлифтер Вера Муратова (в весе до 79 кг), пловчиха Юлия Шишова (50 м на спине), лучники Степанида Артахинова и Баир Шигаев (смешанные соревнования).
Общий зачет
По итогам дня сборная России опустилась с третьего на четвертое место в медальном зачете Паралимпиады. На счету команды 15 золотых, 9 серебряных и 28 бронзовых наград. На первой строчке располагается команда Китая (46-29-29), вторыми идут британцы (23-19-18), третьими - американцы (15-16-9). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Китай
|46
|29
|29
|104
|2
|Великобритания
|23
|19
|18
|60
|3
|США
|15
|16
|9
|40
|4
|Россия
|15
|9
|28
|52
|5
|Украина
|10
|22
|11
|43
|6
|Бразилия
|10
|5
|15
|30
|7
|Азербайджан
|9
|0
|3
|12
|8
|Австралия
|8
|15
|13
|36
|9
|Италия
|8
|9
|9
|26
|10
|Нидерланды
|7
|7
|5
|19