Покоряя рекорды. Российские паралимпийцы выиграли две золотые медали по итогам дня

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Российские паралимпийцы в воскресенье выиграли две золотые медали на Играх в Токио. Обе победы, в толкании ядра и плавании, были добыты благодаря мировым рекордам.

В первой половине дня паралимпийским чемпионом стал Денис Гнездилов. В соревновании по толканию ядра среди спортсменов ростом не более 130 см в первой попытке он показал результат 11,02 метра и превзошел предыдущий мировой рекорд, принадлежавший португальцу Мигелю Монтейро, на один сантиметр. В решающей попытке сначала в лидеры вышел представитель Ирака Гарра Тнайаш (11,15 м), однако Гнездилов толкнул ядро на 11,16 м. Тройку лучших замкнул Монтейро.

Победную попытку Гнездилов, который раньше занимался пауэрлифтингом, посветил своему тренеру Николаю Колодко, с которым он работает шесть лет.

"Мы проделали хорошую работу и продолжим ее делать, не хотелось сегодня его подвести. Начал хорошо, первая попытка получилась, а вот дальше начал зажиматься, потому что хотел еще добавить, - рассказал Гнездилов. - Добавил спортсмен из Ирака, надо было спасать ситуацию, и добавил уже и я. После удачной попытки иракского атлета появился небольшой страх, но я его погасил".

Эхо войны

Мировой рекорд в плавании на 100 м брассом установил Дмитрий Черняев. В категории SB4 (у пловцов есть проблемы с координацией, затрагивающие все четыре конечности, или у них есть движения в руках, но не работают туловище или ноги) 21-летний уроженец Челябинска показал результат 1 минута 31,96 секунды. Вторым стал колумбиец Мойсес Фуэнтес Гарсия (1.35,86), третьим - грек Антониос Цапатакис (1.40,20).

"Мы с моим тренером очень долго работали именно над этой дистанцией, долго и кропотливо, - сказал после заплыва Черняев. - Я в душе очень сильно хотел поставить здесь мировой рекорд. Я прямо мечтал о нем, чтобы вписать себя, хоть ненадолго, в эту часть истории. Мечта сбылась, теперь можно работать дальше".